Місцева влада обіцяє, що на курортному острові проводитиметься політика абсолютної нетерпимості до вандалізму, вуличного пияцтва і бійок.

Останніми роками іспанська Майорка, яка разом з Ібіцею довгий час вважалася раєм для тусовщиків, щосили намагається втихомирити буйних туристів, щоб залучити більше сімейних відпочивальників і відреагувати на скарги місцевих жителів, втомлених від шуму. Тому на курортному острові запроваджуються все нові й нові обмеження для туристів, доходило навіть до погроз депортувати дебоширів.

Не обійдеться без нововведень і в літньому сезоні 2024 року. Цього літа Майорка хоче почати штрафувати туристів на 3000 євро "за погану поведінку", пише Express.

Як раніше цього тижня заявив мер міста Пальма Хайме Мартінес, на острові проводитиметься політика абсолютної нетерпимості до вандалізму, вуличного пияцтва і бійок.

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"Того ж, що ми вимагаємо від наших громадян, ми вимагаємо і від наших відвідувачів", – заявив він.

Водночас Мартінес уточнив, що нові правила можуть бути не введені до найближчого літнього курортного сезону. Проте він очікує, що цього літа на вулицях буде більше поліції, заявивши, що "ніхто не заслуговує на те, щоб щороку миритися з поганою поведінкою".

Які ще заборони діють на Майорці

Ще 2022 року місцева влада заявляла про плани скоротити кількість туристів, які приїжджають на відпочинок на Майорку. Для цього на курорті планували встановити ліміти на кількість доступних для туристів варіантів розміщення.

Також туристів на Майорці хотіли змусити підписувати "кодекс поведінки" під час заселення в готелі.

При цьому місцеві ресторани почали запроваджувати дрес-код, відмовляючи в обслуговуванні туристам, одягненим у плавки, купальники або пляжний одяг з оголеним торсом.

Крім того, влада одного з міст на Майорці після низки трагічних інцидентів вирішила запровадити штрафи в розмірі 900 євро для туристів, які стрибають з причалу у воду.

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