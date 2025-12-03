Туристам радять наступного року планувати відпустки на вересень.

На тлі надто сильної спеки в літні місяці, яка фіксувалася в країнах Європи останніми роками, люди все частіше шукають альтернативний час для відпусток. Сприяє цьому і бажання уникнути традиційних літніх натовпів, а також трохи заощадити.

Свіже дослідження Travel Trends report for 2026 від британської туристичної асоціації ABTA встановило, що все більше туристів вважають найкращим місяцем для відпусток вересень. При цьому експерти з подорожей прогнозують, що ця тенденція збережеться і 2026 року.

Згідно з даними опитування, кожен четвертий респондент (24%) заявив, що планує провести відпустку у вересні 2026 року – це на 7 процентних пунктів більше, ніж 17% у 2023 році, коли найпопулярнішим місяцем був травень.

Водночас експерти відзначають зростання намірів подорожувати в перший місяць осені серед усіх вікових груп, хоча люди старшого віку все ж таки обирають його частіше за інших – 29% серед людей у віці 55-64 років і 35% серед людей, старших за 65 років. При цьому найбільше зростання інтересу до вересня спостерігається серед осіб у віці 18-24 років – з 11% до 17%, серед осіб у віці 35-44 років – з 12% до 20%, а серед осіб у віці 65 років і старше – з 22% до 35%.

Також аналітики зазначають, що зі зрозумілих причин люди, які не мають дітей, вважають вересень надзвичайно популярним часом для поїздок за кордон – адже немає потреби підлаштовуватися під учбовий рік, тоді ще досить тепло, але вже немає великої кількості сімейних туристів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з'ясували найкращий час для купівлі дешевих авіаквитків у 2026 році. Виявилося, принцип "чим раніше, тим дешевше" працює вже не завжди.

При цьому подорожі в січні нерідко визнаються найвигіднішими у фінансовому плані.

