Чоловік заявив, що не звинувачує готель у тому, що трапилося, оскільки це провина його дружини, але попросив туристів врахувати, «що таке може трапитися на цьому курорті».

Ображений чоловік поставив на популярному сервісі на TripAdvisor «одну зірку» курортному готелю, в якому його дружину нібито спокусив масажист.

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Як пише The Independent, користувач на ім'я Майкл описав готель The Palms на островах Теркс і Кайкос (Британська Заморська територія в Атлантичному океані на південний схід від Багамських островів) як «красивий курорт».

Чоловік стверджує, що він прекрасно проводив час на курорті зі своєю дружиною, поки не вирішив злітати додому, щоб забрати на відпочинок їхнього сина. Коли він разом з сином повернувся на курорт, щось було не так.

«Моя дружина врешті-решт сказала мені, що вона пішла на масаж, поки я літав за нашим сином, де її спокусив масажист, який провів з нею ніч», - поскаржився ображений чоловік.

Також він уточнив, що не звинувачує курорт в тому, що трапилося, адже це провина його дружини. «Але знайте, що таке може трапитися на цьому курорті», - додав він і оцінив курортний готель The Palms однією зіркою з п'яти можливих. Пізніше відгук був видалений.

Відзначимо, це вже не перший скандал, викликаний відгуками на TripAdvisor. Восени минулого року в Таїланді був затриманий американський турист, який залишив серію негативних відгуків про курорт Sea View Resort на острові Ко Чанг.

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Переклад: Марина Григоренко