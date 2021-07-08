Як пояснили у міністерства, довелося замінити літак на резервний.

Літак рейсу Анталія-Одеса вже вилетів з Туреччини після тривалої затримки.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією Консульства України в Анталії, після тривалої затримки нарешті вилетів рейс Анталія-Одеса. Затримка мала технічний характер. Довелося замінити літак на резервний", - сказав він.

Ніколенко запевнив, що під час очікування пасажирів було двічі забезпечено харчуванням та напоями.

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Через затримку рейсу Анталія-Одеса понад 10 годин не могли вилетіти з аеропорту громадяни України, серед них були немовлята. При цьому у людей не було води та їжі.

Пізніше в той же день авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пояснила, що затримки чартерних рейсів в Анталію (виліт за розкладом в ніч на 1 липня) були викликані різким сезонним збільшенням кількості рейсів і відновленням авіасполучення Туреччини з РФ.

Українському консульству в турецькій Анталії доручили з'ясувати причини затримки рейсу, а пасажирів забезпечити харчуванням.

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Автор: Тетяна Поляковська