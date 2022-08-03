Мешканка Бердянська Світлана розповіла, що по місту всюди висять пропагандистські білборди та російські триколори.

На Бердянській косі влітку завжди ажіотаж, а цьогоріч до моря їздять лише місцеві та українці, які змогли вирватися з окупованих міст з більш складною ситуацією.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", вулицями їздить маркована рашистська техніка, окупанти перевіряють документи, а інколи навіть перевіряють будинки.

Мешканка Бердянська Світлана розповіла, що по місту всюди висять пропагандистські білборди та російські триколори. З дому жінка виходить лише на ринок. Великі торговельні центри у Бердянську розграбовані та зачинені. На їхньому місці окупанти відкрили свої торговельні точки, в яких продають награбовані українські товари, продукти з окупованого Криму та РФ.

А ось ціни неприємно вражають - вони різко поповзли вгору. Наприклад, пачка прокладок із 7 шт коштує 135 грн, цукерки та печиво - по 300 грн за кг. Цінники вже подвійні - у гривнях та рублях, та знайти гривні складно, це потрібно робити через перекупників.

Крім того, у місті постійні перебої зі зв'язком, вночі чути звуки вибухів та пострілів. Майже вся молодь виїхала на підконтрольну Україні територію. Місто залишилось без газу через пошкодження газопроводу окупантами.

Нагадаємо, попри війну, чимало жителів України будують плани на літній відпочинок у 2022 році. Голова правління об'єднання представників туристичної трансформації України Visit Ukraine Антон Тараненко розповів, що цьогоріч шалений попит на відпочинок в Одесі, тому що Бердянськ, Маріуполь, Херсон окуповані.

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