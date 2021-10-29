Рейси почнуть виконуватися вже з 8 і 9 листопада 2021 року.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) відновлює прямі рейси в Тель-Авів з Харкова і Дніпра, після того як Ізраїль оголосив про відкриття кордонів для вакцинованих туристів.

Як повідомила прес-служба МАУ, авіаперевізник вирішив розширити мережу польотів по даному маршруту, враховуючи наявний високий попит на перельоти в Ізраїль з регіонів України.

Так, починаючи з 8 листопада авіакомпанія пропонує рейси Харків (HRK) –Тель-Авів (TLV) – Харків (HRK) по понеділках і середах. А вже з 9 листопада пасажири зможуть щовівторка полетіти прямими рейсами за маршрутом Дніпро (DNK) – Тель-Авів (TLV) – Дніпро (DNK).

Крім цього, авіакомпанія буде продовжувати як і раніше здійснювати прямі рейси в Тель-Авів з Києва та Одеси:

Одеса (ODS) – Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS) – щочетверга та суботи

Київ (KBP) – Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – 2 рейси щодня

Читайте такожІзраїль планує ввести попередню перевірку туристів із України та низки інших країнДодатково МАУ розглядає перспективу відновлення прямого рейсу між Львовом і Тель-Авівом.

Також авіакомпанія нагадує про можливість дістатися з/в Тель-Авів (TLV) з регіонів України транзитними рейсами з партнерами через аеропорт "Бориспіль" , зокрема в/з:

Львова (LWO),

Запоріжжя (OZH),

Харкова (HRK),

Дніпра (DNK)

При цьому МАУ настійно рекомендує відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія МАУ анонсувала перелік регулярних і чартерних маршрутів, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022 років.

Автор: Марина Григоренко