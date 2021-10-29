Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) відновлює прямі рейси в Тель-Авів з Харкова і Дніпра, після того як Ізраїль оголосив про відкриття кордонів для вакцинованих туристів.
Як повідомила прес-служба МАУ, авіаперевізник вирішив розширити мережу польотів по даному маршруту, враховуючи наявний високий попит на перельоти в Ізраїль з регіонів України.
Так, починаючи з 8 листопада авіакомпанія пропонує рейси Харків (HRK) –Тель-Авів (TLV) – Харків (HRK) по понеділках і середах. А вже з 9 листопада пасажири зможуть щовівторка полетіти прямими рейсами за маршрутом Дніпро (DNK) – Тель-Авів (TLV) – Дніпро (DNK).
Крім цього, авіакомпанія буде продовжувати як і раніше здійснювати прямі рейси в Тель-Авів з Києва та Одеси:
- Одеса (ODS) – Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS) – щочетверга та суботи
- Київ (KBP) – Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – 2 рейси щодня
Читайте такожІзраїль планує ввести попередню перевірку туристів із України та низки інших країнДодатково МАУ розглядає перспективу відновлення прямого рейсу між Львовом і Тель-Авівом.
Також авіакомпанія нагадує про можливість дістатися з/в Тель-Авів (TLV) з регіонів України транзитними рейсами з партнерами через аеропорт "Бориспіль" , зокрема в/з:
- Львова (LWO),
- Запоріжжя (OZH),
- Харкова (HRK),
- Дніпра (DNK)
При цьому МАУ настійно рекомендує відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.
Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія МАУ анонсувала перелік регулярних і чартерних маршрутів, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022 років.