Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) анонсувала перелік регулярних та чартерних маршрутів, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022 років.
Як повідомила прес-служба авіакомпанії, з моменту переходу на зимовий розклад 31 жовтня МАУ продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками Харків (HRK), Львів (LWO), Дніпро (DNK), Запоріжжя (OZH) та Івано-Франківськ (IFO), а також власні регулярні рейси до Одеси (ODS).
Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ продовжить здійснювати за наступними маршрутами:
- Київ – Амстердам (AMS) – Київ
- Київ – Лондон (LGW, LHR) – Київ
- Київ– Париж (CDG) – Київ
- Київ –Вільнюс (VNO) – Київ
- Київ – Берлін (BER) –Київ
- Київ – Баку (GYD) – Київ
- Одеса – Стамбул (IST) - Одеса
- Дніпро –Тель-Авів (TLV) – Дніпро
- Київ –Кишинів (KIV) – Київ
- Київ –Рим (FCO) – Київ
- Київ – Мілан (MXP) – Київ
- Київ – Ларнака (LCA) – Київ
- Київ –Афіни (ATH) – Київ
- Київ – Женева (GVA) – Київ
- Київ – Єреван (EVN) – Київ
- Київ –Тель-Авів (TLV) – Київ
- Харків – Тель-Авів (TLV) –Харків
- Київ – Барселона (BCN) –Київ
- Київ – Дубай (DXB) – Київ
- Київ – Делі (DEL) – Київ
- Київ – Каїр (CAI) – Київ
- Київ – Мюнхен (MUC) – Київ
- Київ – Тбілісі (TBS) – Київ
- Київ – Стамбул (IST) – Київ
- Одеса – Тель-Авів (TLV) - Одеса
- Київ – Прага (PRG) – Київ
Додатково в січні 2022 року МАУ збільшить частоту рейсів за деякими напрямками, враховуючи високий попит на гірськолижний відпочинок в період новорічних свят:
- Київ – Мюнхен (MUC) – Київ (KBP) (додаткові рейси 02.01, 09.01, 16.01)
- Київ – Женева (GVA) – Київ (KBP) (додаткові рейси 02.01, 03.01, 09.01)
- Київ – Прага (PRG) – Київ (KBP) (додаткові рейси з 27.12 по 30.12 і з 03.01 по 08.01)
Крім того, авіакомпанія зібрала список найбільш актуальних чартерних напрямків, де пасажири зможуть відпочити на будь-який смак:
- Київ – Зальцбург (SZG) – Київ
- Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ
- Київ/Одеса/Запоріжжя – Кайсері (ASR) – Київ/Одеса/Запоріжжя
- Київ – Кіттіла (KTT) – Київ
- Київ – Рованіємі (RVN) – Київ
- Київ – Ліон (LYS) – Київ
- Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ
- Київ – Кабо-Верде (BVC) – Київ
- Київ – Малага (AGP) – Київ
- Київ – Фуншал (FNC) – Київ
При цьому в прес-службі МАУ настійно рекомендують відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.
Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ оголосила про намір продовжити польоти в Ташкент (Узбекистан) на період зимової навігації, починаючи з 5 листопада 2021 року.