Період зимової навігації у авіакомпаній зазвичай триває з кінця жовтня по кінець березня.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) анонсувала перелік регулярних та чартерних маршрутів, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022 років.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, з моменту переходу на зимовий розклад 31 жовтня МАУ продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками Харків (HRK), Львів (LWO), Дніпро (DNK), Запоріжжя (OZH) та Івано-Франківськ (IFO), а також власні регулярні рейси до Одеси (ODS).

Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ продовжить здійснювати за наступними маршрутами:

Київ – Амстердам (AMS) – Київ

Київ – Лондон (LGW, LHR) – Київ

Київ– Париж (CDG) – Київ

Київ –Вільнюс (VNO) – Київ

Київ – Берлін (BER) –Київ

Київ – Баку (GYD) – Київ

Одеса – Стамбул (IST) - Одеса

Дніпро –Тель-Авів (TLV) – Дніпро

Київ –Кишинів (KIV) – Київ

Київ –Рим (FCO) – Київ

Київ – Мілан (MXP) – Київ

Київ – Ларнака (LCA) – Київ

Київ –Афіни (ATH) – Київ

Київ – Женева (GVA) – Київ

Київ – Єреван (EVN) – Київ

Київ –Тель-Авів (TLV) – Київ

Харків – Тель-Авів (TLV) –Харків

Київ – Барселона (BCN) –Київ

Київ – Дубай (DXB) – Київ

Київ – Делі (DEL) – Київ

Київ – Каїр (CAI) – Київ

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ

Київ – Тбілісі (TBS) – Київ

Київ – Стамбул (IST) – Київ

Одеса – Тель-Авів (TLV) - Одеса

Київ – Прага (PRG) – Київ

Додатково в січні 2022 року МАУ збільшить частоту рейсів за деякими напрямками, враховуючи високий попит на гірськолижний відпочинок в період новорічних свят:

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ (KBP) (додаткові рейси 02.01, 09.01, 16.01)

Київ – Женева (GVA) – Київ (KBP) (додаткові рейси 02.01, 03.01, 09.01)

Київ – Прага (PRG) – Київ (KBP) (додаткові рейси з 27.12 по 30.12 і з 03.01 по 08.01)

Крім того, авіакомпанія зібрала список найбільш актуальних чартерних напрямків, де пасажири зможуть відпочити на будь-який смак:

Київ – Зальцбург (SZG) – Київ

Київ – Ерзурум (ERZ) – Київ

Київ/Одеса/Запоріжжя – Кайсері (ASR) – Київ/Одеса/Запоріжжя

Київ – Кіттіла (KTT) – Київ

Київ – Рованіємі (RVN) – Київ

Київ – Ліон (LYS) – Київ

Київ – Тенеріфе (TFS) – Київ

Київ – Кабо-Верде (BVC) – Київ

Київ – Малага (AGP) – Київ

Київ – Фуншал (FNC) – Київ

При цьому в прес-службі МАУ настійно рекомендують відстежувати правила перетину кордонів і уважно знайомитися з інформацією про епідеміологічні обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти на сайті МЗС.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ оголосила про намір продовжити польоти в Ташкент (Узбекистан) на період зимової навігації, починаючи з 5 листопада 2021 року.

Автор: Марина Григоренко