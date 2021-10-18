Рейси за маршрутом Київ-Рим-Київ будуть виконуватися щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) готується до відновлення польотів за маршрутом Київ-Рим-Київ починаючи з 10 грудня.

Як повідомила прес-служба компанії, рейси до столиці Італії будуть виконуватися щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

"Авіакомпанія запропонує зручний розклад, який дозволить пасажирам з Риму дістатися в усі регіональні аеропорти України. Зокрема, можна долетіти з Риму в Запоріжжя (OZH), Дніпро (DNK), Харків (HRK), Одесу (ODS) та Львів (LWO) зі стикуванням в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Крім цього, зручний розклад дозволить подорожувати з пересадкою в Борисполі в наступні міста: Каїр (CAI), Єреван (EVN), Тбілісі (TBS), Баку (GYD), Дубай (DXB), Тель-Авів (TLV) і Кишинів (KIV)", - йдеться у повідомленні.

Також у МАУ зазначили, що продовжують уважно стежити за розвитком епідеміологічної ситуації та правилами перетину кордонів в кожній країні, куди авіакомпанія виконує рейси.

Читайте такожУкраїнські авіакомпанії виходять на докризову кількість рейсівКрім цього, авіперевізник нагадав про готовність до подальшого відновлення рейсів з огляду на позитивні епідеміологічні чинники і за умови отримання дозволів на виконання рейсів.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2021 року кількість виконаних МАУ регулярних рейсів становила 8 259, що на 8% менше, ніж минулого року, та на 80% менше порівняно з 2019 роком. Кількість чартерних рейсів – 7 853, тоді як у 2020 році їх було 2 964, а у 2019-му - 4 503.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Правила в'їзду до Італії для українців

Наприкінці серпня 2021 року Італія скасувала вимогу п'ятиденної ізоляції для українських туристів, які відвідуватимуть країну у період пандемії коронавірусу з сертифікатами вакцинації.

Італія визнає лише чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

У разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: зробити ПЦР-тест перед вильотом, самоізолюватися протягом п’яти днів по прибуттю та пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Автори: Марина Григоренко, Дмитро Шварц