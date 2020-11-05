До 2004 мостом Патона ходили трамваї.

Столичному мосту Патона виповнилося 67 років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожМіст Патона чекає серйозна реконструкція: його розширять до восьми смуг«Багато водіїв, які щоранку стоять у корках через переправу, не знають, що мають справу зі світовою знаменитістю. На увесь світ міст прославився ще коли його будували – на початку 50-х минулого сторіччя. Ніхто у світі тоді не використовував цільнозварні конструкції: їх зробили в Україні за проектом Євгена Патона», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що до відкриття мосту інженер не дожив кілька місяців, і переправу через Дніпро відкривав в 1953 році його син – Борис Патон.

Відомо, що до 2004 мостом ходили трамваї, зараз ним їздять лише автомобілі.

Міст Патона: історичні факти

Це найбільший в Європі на момент будівництва суцільнозварний міст, у якого вперше всі шви, включаючи й монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання.

Для збільшення безпеки руху в 1968 році на мосту Патона влаштували напівтверду декоративно-художню огорожу. Її виконало підприємство з міста Донецька «Ремкомунелектротранс».

У 2009 році була реконструйована транспортна розв'язка на лівобережному в'їзді на міст Патона.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН