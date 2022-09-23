Квитки до Ізраїлю з Росії на даний момент коштують від 6,3 тисяч доларів США.

Вартість авіаквитків на найближчі дати в безвізові для громадян Росії країни зросла в десять разів після того, як в країні-агресорці оголосили мобілізацію.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на портал TourDom і компанію Biletix.

Зокрема, вартість перельоту в Тель-Авів (Ізраїль) стартує від 378 тисяч рублів (близько 6,3 тисяч доларів США), в Дубай (ОАЕ) – від 373 тисяч рублів (близько 6,2 тисяч доларів США), в Астану (Казахстан) – від 134 тисяч рублів (близько 2,24 тисяч доларів США).

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Водночас, за даними сервісу, ціна за квитки в Стамбул (Туреччина) на найближчі дати збільшилася до 100 тисяч рублів (близько 1,68 тисячі доларів США), в Баку (Азербайджан) – до 115 тисяч рублів (близько 1,92 тисячі доларів США).

Найдешевше обійдуться авіаквитки в Єреван (Вірменія) – 65 тисяч рублів (близько 1,1 тисячі доларів США) і Ташкент (Узбекистан) – 60 тисяч рублів (близько 1 тисячі доларів США).

Представник компанії пояснив, що при аналізі враховувалися ціни як на прямі рейси, так і на стикувальні. "Вартість перельоту зросла приблизно в десять разів", – додали в Biletix.

Як довго триватиме період високих цін і ажіотажу, досі неясно. Фахівці вважають, що більш низькі тарифи варто чекати лише в другій половині жовтня. "Подібний ажіотажний попит на авіаквитки ми бачили в лютому-березні цього року", – додав експерт сервісу.

Путін оголосив мобілізацію в Росії: що відомо

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Згідно з офіційними заявами, в рамках цієї хвилі мобілізації Кремль збирається призвати для участі у війні в Україні 300 тисяч росіян. Проте, ЗМІ стверджують, що у засекреченому пункті указу Путіна йдеться про набір мільйона людей.

Вже протягом години після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки на рейси 21 вересня в Стамбул, Єреван і Тбілісі. Тим часом, на сухопутних кордонах Росії з сусідніми країнами утворилися величезні пробки – росіяни почали масово виїжджати з країни.