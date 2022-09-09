У компанії заявили, що рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використати квитки, придбані в період пандемії.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення авіарейсів у Москву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польоти будуть відновлені з 1 жовтня. Компанія, пояснила, що ухвалила рішення після численних звернень громадян Молдови, які бажають повернутися додому.

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Крім того, відзначили в компанії, рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому.

"Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної покупки квитків за завищеними цінами, більш тривалий час, витрачений в дорозі, тривалі та виснажливі польоти з пересадкою. Особливо важкі поїздки в разі невідкладної медичної допомоги. Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією – це відповідь на вимоги наших співвітчизників", - заявили в компанії.

Війна в Україні та обмеження польотів:

З кінця лютого молдавські авіакомпанії припинили польоти в міста Росії та не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Долетіти з Росії в Молдову або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування-Стамбул і Єреван. Туреччина і Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди як і раніше літають російські літаки.

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