У внутрішньому просторі історичної споруди першого централізованого водогону столиці відкрили "Храм води".

У Водно-інформаційному центрі Києва, відомого як Музей води, цього року оновили та додали сучасні спецефекти.

Читайте такожЛувр продав за 80 тисяч євро "побачення" з Моною Лізою, щоб трохи покрити збитки через коронавірус (відео)Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка.

За його словами, в оновленому музеї, що розташований в парку «Хрещатий», додали сучасні спецефекти, які дозволяють відчути реалістичність подорожі у світ води.

«У Музеї води на відвідувачів очікує екскурс на планету Земля часів, коли тільки сформувався її рельєф, утворилась атмосфера та гідросфера. Інтер’єр підземної частини доповнений можливостями сучасної проекційної техніки та науковим контентом. Відповідними спецефектами доповнено експозицію «Океан» із величезним акваріумом та експозицію «Водовідведення», – розпоівв Науменко.

Також після проведення ремонтних робіт у внутрішньому просторі історичної споруди першого централізованого водогону Києва почав працювати «Храм води».

В КМДА зазначили, що Музей води працює з дотриманням усіх протиепідемічних заходів: у середу, четвер, п’ятницю – із 10:00 до 16:00, а в суботу та неділю – із 10:00 до 17:00.

Інші Новини туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Інна Андаліцька