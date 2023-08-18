Деякі пляжі в Італії нібито забороняють відпочиваючим приносити власні пікніки.

В італійському регіоні Апулія деякі приватні пляжі почали забороняти людям приносити з собою їжу. Таким чином вони хочуть заохотити відпочиваючих витрачати гроші у власних пляжних барах.

Як пише The Sun, багато пляжів по всій Італії перебувають у приватній власності готелів та ресторанів, і вони стягують з туристів плату за оренду парасольок і шезлонгів.

Три сім'ї були "залякані" співробітниками відомого приватного пляжу в Торре Лапілло, щоб вони не їли домашню їжу. Одна сім'я розповіла італійським ЗМІ, що їм це "буквально заявили", коли вони відкривали їжу. За повідомленням, коли люди відпочивали на березі Іонічної гавані зі своїми дітьми і відкрили сумки з їжею, до них підійшли співробітники і "погрожували".

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Також повідомляється, що плата за вхід на деякі пляжі Апулії вже вийшла з-під контролю.

Відзначається, що місцевий житель і адвокат Даріо Дюссо "в люті" від "заборони на їжу".

"Вони просто не можуть цього зробити. У них немає повноважень. І якщо для цього сезону буде занадто пізно, тому що довга бюрократія не дозволила б нам своєчасно втрутитися, то з наступного року ми будемо попереджати всіх, хто посміє заборонити купальщикам доступ до державної власності зі своєю їжею", - сказав він у коментарі італійським ЗМІ.

Менеджер приватного пляжу Lido Calarena в Коззі Майкл Колелла розповів, що вони не дозволяють великі холодильники для групових зборів. "Але якщо ви принесете з собою перекус, напій або міні-холодильник, ми закриємо очі", - зазначив він.

Правила щодо їжі та напоїв, які відпочиваючі можуть принести на італійські пляжі, різняться залежно від кожного пляжу.

Тим часом інші пляжі Італії вживають заходів, щоб мінімізувати вплив туристів на свої береги.

Так, на Сардинії тільки 1600 осіб можуть відвідати Кала-Сізіне, а Санта-Марія-Наваррезе - тільки 1300 осіб. Ще менше людей за день можуть відвідати Кала Маріолу: всього 550 осіб, і кожен повинен заплатити 1 євро.

В інших місцях острова пляж Пелоса заборонив рушники і попросив відвідувачів замість цього приносити килимки, на яких менше збирається пісок. Будь-який відвідувач повинен буде заплатити 3,50 євро.

Тим часом, після введення нових правил туристи, які бажають відвідати пляжі Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на архіпелазі Ла-Маддалена, повинні будуть платити по 3 євро на людину за кожен день. При цьому, на кожен пляж буде допущено всього 60 осіб в день, оскільки місцева влада шукає способи захистити ці місця від впливу туризму.

Сам архіпелаг є національним парком і доступний тільки з гідом, вартість якого становить 25 євро за п'ять годин. І кожен, хто спійманий на відвідуванні архіпелагу без гіда, може бути притягнутий до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, в Італії усі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання, в іншому випадку їх можуть просто туди не пустити. Це правило введено в цілях гігієни, а також поширене в деяких інших європейських країнах. А в деяких районах Італії, наприклад, в Сорренто, туристам загрожує штраф за порушення заборони носити купальники і ходити з голим торсом за межами пляжів.

А ось на популярних серед іноземних туристів пляжах Кала Морланда і Кола Бута на іспанському острові Майорка почали з'являтися фейкові таблички про небезпеку, якої насправді не існує.

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