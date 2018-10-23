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У Китаї відкрили найдовший у світі морський міст (фоторепортаж)

12:13, 23 жовтня 2018
Фотозвіти
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Найдовший міст у Китаї / REUTERS

Будівництво об'єкта закінчилося на два роки пізніше, ніж планувалося, повідомляє South China Morning Post. Довжина моста становить 55 кілометрів.

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Церемонія відкриття мосту пройшла в Чжухаї за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна. Загалом на церемонії були присутні близько 700 гостей.

За словами віце-прем'єра Хань Чжена, міст сприятиме інтеграції Гонконгу і Макао в континентальний Китай, що у свою чергу призведе до економічного розвитку регіону.

Будівництво моста обійшлося у більш ніж 15 мільярдів доларів. Воно розпочалося у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, у Києві показали, як буде виглядати пішохідний міст, що з'єднує два туристичних маршрути в центрі столиці.

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Теги: #Китай#міст