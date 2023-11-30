Минулорічний лідер Нью-Йорк опустився на третє місце.

Цюрих (Швейцарія) і Сінгапур визнали найдорожчими містами світу в 2023 році.

Тим часом, минулорічний лідер Нью-Йорк (США) опустився на третє місце, яке він розділив з ще одним швейцарським містом – Женевою, пише CNN з посиланням на дані Worldwide Cost of Living Index.

При цьому Цюрих в минулому році займав шосту сходинку, а Сінгапур – другу. У Женеви рік тому було сьоме місце.

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Такий помітний стрибок швейцарських міст у рейтингу експерти пояснюють зміцненням швейцарського франка, а також високими цінами на продукти харчування, товари для дому та відпочинок. У Сінгапурі, тим часом, була відзначена дорога вартість транспорту та одягу.

Дамаск (Сирія) залишається найдешевшим містом у світі – у нього 173 місце. Тегеран (Іран) і Тріполі (Лівія) також знаходяться в самому низу рейтингу, посівши 172-е і 171-е місця відповідно.

Згідно з дослідженням, середня вартість життя у світі цього року зросла на 7,4%. Найшвидше росли ціни на продукти. І хоча це трохи нижче стрибка на 8,1%, зафіксованого у 2022 році, цифри залишаються значно вищими за "історичні тенденції".

Разом з тим, ціни на комунальні послуги, які виявилися найбільш швидкозростаючою категорією у 2022 році, цього разу показали найменший рівень інфляції.

Експерти зазначають, що зростання цін цього року почало сповільнюватися внаслідок відновлення ланцюжка поставок після того, як Китай зняв обмеження через Covid-19 наприкінці 2022 року. Одночасно ціни на продукти продовжують зростати, оскільки рітейлери перекладають більш високі витрати на споживачів.

Водночас, на ціни впливають нові збройні конфлікти і екстремальні погодні умови.

"Подальша ескалація війни між Ізраїлем і Хамасом призведе до зростання цін на енергоносії, тоді як більш сильний, ніж очікувалося, вплив Ель-Ніньо призведе до ще більшого зростання цін на продукти харчування", – пояснила економіст Упасана Датт.

Найдорожчі міста світу в 2023 році

1. Цюрих (Швейцарія) та Сінгапур.

3. Нью-Йорк (США) і Женева (Швейцарія).

5. Гонконг.

6. Лос-Анджелес (США).

7. Париж (Франція).

8. Тель-Авів (Ізраїль) і Копенгаген (Данія).

10. Сан-Франциско (США).

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найкращі країни світу для віддалених працівників – і вони зовсім недешеві.

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