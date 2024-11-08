Рейс з’єднує популярне місце відпочинкуз важливим азіатським транспортним центром.

Більшість далекомагістральних авіарейсів тривають від шести до 15 годин, але є один, який можна занести до категорії супердалекомагістральних". Про це пише Express.

Йдеться про майже 19-годинний прямий переліт між нью-йоркським аеропортом імені Джона Кеннеді та сінгапурським аеропортом Чангі. Мандрівники сідають на борт Airbus A350 Singapore Airlines для дивовижної подорожі довжиною понад 15 тисяч кілометрів.

Політ триватиме 18 годин 50 хвилин, а зворотний шлях із Сінгапуру в Нью-Йорк буде лише на 10 хвилин коротшим. Для максимізації простору та прибутковості цей літак перевозить менше пасажирів порівняно зі звичайними рейсами, і, зокрема, йому бракує економ-класу.

Відео дня

"Натомість більша частина салону призначена для сидінь бізнес-класу, а в задній частині літака є секція преміум-економ, яка пропонує більше комфорту та зручностей, ніж стандартний економ-клас", - йдеться у статті.

Зазначається, що деякі з додаткових функцій цього дорожчого квитка включають додатковий простір для ніг, підніжки, регульовані підголівники, навушники з шумозаглушенням і Wi-Fi:

"Бізнес-клас на цьому рейсі розроблено з урахуванням конфіденційності та комфорту, він має сидіння 1-2-1 і повністю плоскі ліжка, що забезпечує спокійну подорож".

Пасажири бізнес-класу можуть навіть заздалегідь обрати собі вишукані страви - наприклад, смажений стейк з яловичини, смажені креветки та морські гребінці.

Ціни на квитки на цю наддалеку подорож різняться, іноді сягаючи п’ятизначних цифр залежно від сезону та класу салону. Однак перевага такого тривалого рейсу полягає у відсутності пересадок.

Останні новини туризму

Як повідомляв УНІАН, "перлину" Лазурного берега визнали найкращим містом світу для ідеального сіті-брейка. Йдеться про французьке місто Ніцца.

За словами експертів, це місто може запропонувати туристам безліч варіантів для відпочинку на будь-який смак.

Вас також можуть зацікавити новини: