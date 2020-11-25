На будівництво басейну наші західні сусіди витратили мільйони євро.

Недалеко від Варшави збудували найглибший басейн у світі - він має глибину 45 метрів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На будівництво басейну наші західні сусіди витратили мільйони євро. Тепер саме цей басейн претендує на звання - і найглибшого, і найсучаснішого центру підводних розваг. Адже підводний палац має довжелезні тунелі, печери та навіть готельні кімнати, розташовані на глибині півдесятка метрів.

Оздоблення басейну поляки стилізували під архітектуру Майя.

Квитки планують продавати і професійним дайверам, і тим, хто лише планує вчитися занурюватися з аквалангом.

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Автор: УНІАН