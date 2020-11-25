Недалеко від Варшави збудували найглибший басейн у світі - він має глибину 45 метрів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На будівництво басейну наші західні сусіди витратили мільйони євро. Тепер саме цей басейн претендує на звання - і найглибшого, і найсучаснішого центру підводних розваг. Адже підводний палац має довжелезні тунелі, печери та навіть готельні кімнати, розташовані на глибині півдесятка метрів.
Оздоблення басейну поляки стилізували під архітектуру Майя.
Квитки планують продавати і професійним дайверам, і тим, хто лише планує вчитися занурюватися з аквалангом.
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