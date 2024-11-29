Також у лідерах – улюблені багатьма страви з Індії та США.

Вулична їжа для туристів – це не тільки спосіб дешево перекусити на ходу, а й можливість краще пізнати гастрономічну культуру іншої країни.

Згідно зі свіжим дослідженням платформи Remitly, що ґрунтується на кількості згадок у TikTok, найпопулярнішою вуличною їжею у світі наразі є традиційна страва мексиканської кухні "тако". Зазвичай вона складається з кукурудзяної або пшеничної тортильї з різноманітною начинкою – м'ясо, ковбаса, морепродукти, овочі, боби, сир, кінза, цибуля, сальса, гуакамоле. Тако зазвичай їдять без столових приборів, складаючи тортилью з начинкою навпіл.

Друге місце в рейтингу дісталося індійській страві "пані пурі" – основній вегетаріанській вуличній їжі в Пакистані, Індії, Непалі та Бангладеші. Це невеликі обсмажені в олії кульки з тіста (пурі), у верхній частині яких робиться невеликий отвір, що заповнюється начинкою з картоплі, цибулі або нуту – потім пурі занурюють в ароматизовану воду (пані) з різними спеціями і добавками.

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Замкнули трійку лідерів традиційні для США "хот-доги" – гарячі булки з сосискою і різними наповнювачами (соусами, овочами, приправами, сиром і багатьом іншим).

15 найпопулярніших вуличних страв у світі

Тако, Мексика (1,800,000 згадок у TikTok) Пані-пурі, Індія (734,200) Хот-дог, США (653,700) Вафлі, Бельгія (409,500) Круасан, Франція (367,600) Тамале, Гватемала (273,8000) Емпанадас, Іспанія (259,500) Суп Фо, В'єтнам (255,400) Севіче, Перу (252,000) Млинці, Франція (251,700) Макаруни, Франція (232,500) Чуррос, Іспанія (209,600) Шаурма, Бахрейн (192,700) Картопля фрі, Франція (179,100) Насі-горенг (смажений рис), Індонезія (166,000)

Загалом до рейтингу потрапили 100 страв вуличної кухні з різних країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше TripAdvisor назвав найкращі ресторани світу в 2024 році – чотири з них у Франції.

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