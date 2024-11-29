Вулична їжа для туристів – це не тільки спосіб дешево перекусити на ходу, а й можливість краще пізнати гастрономічну культуру іншої країни.
Згідно зі свіжим дослідженням платформи Remitly, що ґрунтується на кількості згадок у TikTok, найпопулярнішою вуличною їжею у світі наразі є традиційна страва мексиканської кухні "тако". Зазвичай вона складається з кукурудзяної або пшеничної тортильї з різноманітною начинкою – м'ясо, ковбаса, морепродукти, овочі, боби, сир, кінза, цибуля, сальса, гуакамоле. Тако зазвичай їдять без столових приборів, складаючи тортилью з начинкою навпіл.
Друге місце в рейтингу дісталося індійській страві "пані пурі" – основній вегетаріанській вуличній їжі в Пакистані, Індії, Непалі та Бангладеші. Це невеликі обсмажені в олії кульки з тіста (пурі), у верхній частині яких робиться невеликий отвір, що заповнюється начинкою з картоплі, цибулі або нуту – потім пурі занурюють в ароматизовану воду (пані) з різними спеціями і добавками.
Замкнули трійку лідерів традиційні для США "хот-доги" – гарячі булки з сосискою і різними наповнювачами (соусами, овочами, приправами, сиром і багатьом іншим).
15 найпопулярніших вуличних страв у світі
- Тако, Мексика (1,800,000 згадок у TikTok)
- Пані-пурі, Індія (734,200)
- Хот-дог, США (653,700)
- Вафлі, Бельгія (409,500)
- Круасан, Франція (367,600)
- Тамале, Гватемала (273,8000)
- Емпанадас, Іспанія (259,500)
- Суп Фо, В'єтнам (255,400)
- Севіче, Перу (252,000)
- Млинці, Франція (251,700)
- Макаруни, Франція (232,500)
- Чуррос, Іспанія (209,600)
- Шаурма, Бахрейн (192,700)
- Картопля фрі, Франція (179,100)
- Насі-горенг (смажений рис), Індонезія (166,000)
Загалом до рейтингу потрапили 100 страв вуличної кухні з різних країн.
Як повідомляв УНІАН, раніше TripAdvisor назвав найкращі ресторани світу в 2024 році – чотири з них у Франції.
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