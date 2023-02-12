Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі, а найпопулярнішими там стали млинці.

Париж (Франція) визнали світовою столицею вуличної їжі за даними дослідження компанії зі зберігання багажу Radical Storage, проведеного на основі відгуків користувачів TripAdvisor.

Як пише Express, за результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті.

Також користувачі Tripadvisor вирішили, що у французькій столиці одні з найкращих в Європі вуличних страв Північної Африки і Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.

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Друге місце в списку посіли Афіни, де особливо рекомендують спробувати закуску сувлакі, пиріжки з сирною начинкою куру і морепродукти на виніс. Також грецька столиця відома своїми солодощами, серед яких особливе місце займає лукумадес – різновид смаженого грецького пончика.

Рим зайняв третє місце в списку, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають по шматочках, часто за дуже доступними цінами, роблячи її ідеальним перекусом. Туристи також можуть купити пасту на винос або покуштувати смажене філе тріски в клярі. На десерт можна спробувати морозиво джелато або зацукрований каштан з пекарні.

Топ-10 міст для любителів вуличної їжі

1. Париж (Франція).

2. Афіни (Греція).

3. Рим (Італія).

4. Барселона (Іспанія).

5. Будапешт (Угорщина).

6. Лондон (Англія).

7. Дубай (ОАЕ).

8. Лісабон (Португалія).

9. Мадрид (Іспанія).

10. Амстердам (Нідерланди).

Як повідомляв УНІАН, раніше Варшаву визнали найкращим напрямком для подорожей по Європі в 2023 році.

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