Найпопулярнішою твариною в світі виявився тигр, за ним слідують бегемоти і дельфіни.

Дослідники туристичної компанії Explore Worldwide представили карту світу, що показує найпопулярніших тварин у всьому світі, яких хотіли б побачити люди з різних країн.

Як пише Daily Mail, карти були створені за допомогою Google Keyword Planner з аналізом пошукових запитів 170 різних тварин у більш ніж 180 країнах. Дослідники шукали фрази "(назва тварини) сафарі" і "як побачити (назва тварини)" різними мовами.

В результаті найпопулярнішою твариною в світі виявився тигр, який зайняв перше місце в 44 країнах. На другому місці опинилися бегемоти – в 25 країнах, а на третьому – дельфіни в 17 країнах. Кити посіли перше місце в 16 країнах, а горили – у восьми.

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Дивлячись на результати конкретних країн, дослідження показує, що тигр є улюбленим у США – це номер 1 для більшості штатів, за ним слідують верблюд і лось.

У Європі результати були різними. Так, жителі Великобританії найбільше хотіли б побачити дельфіна, кит найбільш популярний в Іспанії та Португалії, а французи найбільше хотіли б побачити бегемотів. Німці найбільше цікавляться лосями, болгари хочуть побачити зебр, а румуни – горил.

Водночас серед жителів Австралії на першому місці опинилися мавпи, а новозеландці найбільше хотіли б побачити дельфінів.

В Африці найбільше хотіли б побачити тигрів, тожі як тільки Руанда найбільше цікавиться левами.

У Південній Америці лелеки займають перше місце в Болівії, коні – в Аргентині, пінгвіни – в Перу, а кити – в Бразилії.

Explore також склав рейтинг найпопулярніших місць для любителів дикої природи за даними соціальних мереж. В результаті Канада стала країною, яка найчастіше згадувалася в контенті про дику природу в Instagram і TikTok – станом на лютий 2023 року кількість повідомлень і переглядів за цим хештегом склала 203 392 682.

Друге місце дісталося Австралії (157 460 607 переглядів), за нею йдуть Великобританія (68 490 337), Південна Африка (14 746 866) і Бразилія (9 939 969).

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найбезпечніші туристичні напрямки у світі в 2023 році. Майже всі напрямки в першій десятці знаходяться в Європі, особливо добре представлені країни Північної Європи.

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