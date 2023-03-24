Майже всі напрямки в першій десятці знаходяться в Європі, особливо добре представлені країни Північної Європи.

Швейцарія очолила список найбезпечніших місць для відпочинку в 2023 році завдяки політичній стабільності, низькому рівню насильства і гарній системі охороні здоров'я.

Про це свідчить свіжий звіт компанії Which? Travel, в рамках якого оцінювалися країни по всьому світу в плані ризиків стихійних лих, дорожньо-транспортних пригод, рівня вбивств, тероризму, якості інфраструктури охорони здоров'я та безпеки для жінок, пише The Independent.

Примітно, що майже всі напрямки в першій десятці знаходяться в Європі, особливо добре представлені країни Північної Європи. Так, на другому місці опинилася Ісландія, а за нею йдуть Норвегія, Португалія і Словенія.

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На протилежному кінці шкали знаходиться Ямайка, де рівень вбивств приблизно в 60 разів вищий, ніж у Швейцарії. Бразилія, Південна Африка та Мексика також посідають низькі місця в рейтингу через високий рівень вбивств, тоді як Філіппіни знаходяться майже внизу через підвищений ризик стихійних лих.

При цьому ні Україна, ні Росія, ні Білорусь в рейтингу не враховувалися.

Топ-20 найбезпечніших місць для відпочинку у світі:

1. Швейцарія.

2. Ісландія.

3. Норвегія.

4. Португалія.

5. Словенія.

6. Фінляндія.

7. Нова Зеландія.

8. Данія.

9. Сінгапур.

10. Австрія.

11. Німеччина.

12. Швеція.

13. Австралія.

14. Канада.

15. Іспанія.

16. Бельгія.

17. Чеська Республіка.

18. Нідерланди.

19. Італія.

20. Франція.

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найбезпечніші міста для одиноких туристок. Очолили топ Дубай (ОАЕ), Мадрид (Іспанія) і Чіангмай (Таїланд).

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