Комплексне дослідження китів на станції "Академік Вернадський" почалося в 2018 році.

Цього сезону біологи з української антарктичної станції "Академік Вернадський" почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети – китів.

Як пояснили науковці на своїй сторінці у Fecebook, виміряти цих гігантів з човна чи з берега досить складно, а от зображення з дрона значно полегшує це завдання. Наприклад, довжина найпоширеніших в районі станції горбанів сягає 13-15 метрів, а синіх китів – взагалі 30 метрів.

"Для більш точних розрахунків наш дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", – пояснила дослідниця китів, співробітниця відділу біології і екології НАНЦ Оксана Савенко.

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За словами науковців, встановивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вікову категорію, а це, своєю чергою, дасть змогу краще розуміти стан популяцій китів.

Ще одне завдання цієї програми – вивчення реакції китів на наближення човнів та їхнє перебування поблизу. Це міжнародний експеримент, за результатами якого буде скориговано правила щодо наукових та рекреаційних спостережень за китами в Антарктиці.

Також за допомогою дронів науковці досліджують поведінку китів загалом. Приміром, як самиці навчають дитинчат самостійному живленню крилем або в який спосіб взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.

Зокрема, цього року українські дослідники Оксана Савенко та Вадим Ткаченко зробили фотоідентифікаційні світлини горбатих китів, фінвалів, косаток, тюленів Ведделла і морських леопардів, а також виконували акустичні записи морських ссавців.

Комплексне дослідження китів на станції "Академік Вернадський" почалося в 2018 році. Завдяки величезній роботі наших вчених з фотоідентифікації цих тварин уже було зібрано інформацію про міграцію горбатих китів у Південній півкулі та контакти між популяціями цих велетнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські полярники розповіли, як зростає нове покоління субантарктичних пінгвінів, які народилися біля станції "Академік Вернадський" на початку грудня 2022 року.

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