За найсмачнішою на континенті піцою кулінарні гуру радять їхати в... Лондон.

Італійський Неаполь вважається батьківщиною піци, а тому було б абсолютно логічно вважати, що найкраща піцерія Європи розташована саме в цьому місті (і багато хто такою вважає місцеву піцерію "Да Мікеле" завдяки фільму "Їсти, молитися, любити").

Однак свіжий рейтинг від кулінарного гіда 50 Top Pizza дійшов висновку, що найкращу піцу на континенті подають навіть не в Італії, а в... Великій Британії. Саме лондонську піцерію Napoli on the Road, відкриту італійцем Мікеле Паскареллою, експерти визнали найкращою в Європі, причому другий рік поспіль.

Другий рядок дістався піцерії Baldoria в іспанській столиці Мадриді, а третє місце розділили заклади Via Toledo у Відні (Австрія) і Sartoria Panatieri в Барселоні (Іспанія).

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Утім, автори рейтингу зазначили, що не варто дивуватися відсутності італійських піцерій у топ-50, оскільки для них буде складено окремий рейтинг, який оприлюднять 15 липня.

10 найкращих піцценій Європи у 2025 році

Napoli on the Road (Лондон, Велика Британія) Baldoria (Мадрид, Іспанія) Via Toledo(Відень, Австрія) Sartoria Panatieri (Барселона, Іспанія) 50 Kalò (Лондон, Велика Британія) IMperfetto (Пюто, Франція) Pizza Zulu (Фюрт, Німеччина) nNea (Амстердам, Нідерланди) Fratelli Figurato (Мадрид, Іспанія) Sapori Italiani U Taliana (Братислава, Словаччина) Forno d'Oro (Лісабон, Португалія)

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська кухня втратила титул найсмачнішої у світі, поступившись ним грекам.

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