Висота тибетського мосту між селищами Селлано і Монтесанто становить 175 метрів над прірвою.

На початку 2024 року аналітики Mabrian за допомогою штучного інтелекту встановили, що найпопулярнішою країною Європи серед туристів цього року стане Італія. І поки найпопулярніші міста на кшталт Риму чи Венеції ломляться від натовпів мандрівників, інші менш розкручені регіони намагаються привабити туристів.

Наприклад, регіон Умбрія в центральній Італії поповнився новою туристичною визначною пам'яткою, яка може зацікавити туристів, пише CNN Travel.

Новий пішохідний міст Ponte Tibetano ("Тибетський міст"), підвішений через ущелину, вважається найвищим у своєму роді в Європі – його висота становить 175 метрів над прірвою. Він з'єднує два ідеальних місця: середньовічне селище Селлано приблизно за годину їзди на південний схід від столиці регіону Перуджі та Монтесанто, селище на іншому березі річки Віджі в долині Вальнеріна.

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Прогулянка мостом завдовжки приблизно 800 метрів займе близько 30-45 хвилин. При цьому йти доведеться окремими брусками, що явно додасть туристам гострих відчуттів – всього потрібно буде подолати близько 1000 таких сходинок.

З міркувань безпеки туристів забезпечуватимуть страхувальним тросом, вони повинні будуть мати відповідне взуття і зріст від 120 см.

Міст приймає максимум 90 відвідувачів на годину, наразі бронювання відкрито до 5 травня. Квитки варто купувати онлайн – їхня вартість становить 25 євро.

Варто також мати на увазі, що в разі поганої погоди міст може бути закритий.

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2024 року відкриється після реконструкції аеропорт Салерно Коста д'Амальфі, завдяки чому туристи отримають змогу швидше потрапити до найпопулярнішого туристичного регіону Італії.

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