Посилений карантин у Чорногорії діятиме до 2 серпня. Також карантинні обмеження запровадила Ісландія.

Чорногорія через зростання кількості інфікувань коронавірусом штаму "Дельта" вводить жорсткий карантин.

Про це повідомляє пресслужба Інституту громадського здоров'я країни. Зокрема, в країні під заборону раніше потрапили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи в приміщеннях. А відтепер під обмеження потрапили і нічні заклади.

Дискотеки і нічні клуби зможуть знов відкритися після 2 серпня, проте їх відвідувати буде дозволено тільки тим, хто отримав хоча б одне щеплення від коронавірусу.

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Інші розважальні заклади можна буде відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останнього півроку, передає ТСН.

Крім цього, в Ісландії від сьогодні і до 13 серпня посилили карантинні вимоги через спалах коронавірусу.

Зокрема, введено обмеження на масові зібрання. Їх чисельність не повинна перевищувати 200 осіб, за винятком дітей віком до 6 років. В громадських місцях треба дотримуватися дистанції 1 метр.

У приміщені потрібно одягати маску. Також маска обов'язкова там, де не можливо дотримуватись дистанції. Дітей ця вимога не стосується.

Спортзали, басейни, музеї повинні будуть приймати відвідувачів не більш ніж на 75% своєї місткості та проводити дезінфекцію поверхонь.

Запроваджуються обмеження на перебування в магазинах.

Спортивні змагання дозволені за участі за участі до 100 осіб, та до 200. Фуд-корти при цьому повинні бути зачиненими.

Театрам та кінозалам дозволено працювати із максимальною кількістю глядачів 200 людей у ​​приміщенні. А ресторани та розважальні заклади працюватимуть до 23 год.

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Автор: Ірина Погоріла