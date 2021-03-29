Рейси за напрямком Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щодня тричі на день, а в деякі періоди рейси здійснюватимуться чотири рази на день.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) збільшує до 21 разу на тиждень кількість рейсів у напрямку Київ - Стамбул - Київ і з 29 березня 2021 року відновлює рейс Одеса - Стамбул - Одеса.

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Про це повідомила прес-служба МАУ.

Зазначається, що в рамках старту літньої навігації-2021 рейси у напрямку Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щодня тричі на день.

Згідно з повідомленням, в деякі періоди рейси здійснюватимуться чотири рази на день за таким розкладом: Київ (KBP) - Стамбул (IST): ранковий виліт о 10:45 (за місцевим часом), приліт о 12:50 (за місцевим часом); денний виліт о 17:30 (за місцевим часом), приліт о 19:35 (за місцевим часом); вечірній виліт о 19:30 (за місцевим часом), приліт о 21:35 (за місцевим часом); нічний виліт о 1:15 (за місцевим часом), приліт о 3:20 (за місцевим часом)

Рейси Стамбул (IST) - Київ (KBP) здійснюватимуться за таким розкладом - ранковий виліт о 06:05 (за місцевим часом), приліт о 8:05 (за місцевим часом); денний виліт о 14:25 (за місцевим часом), приліт о 16:25 (за місцевим часом); вечірній виліт о 20:25 (за місцевим часом), приліт о 22:25 (за місцевим часом)

Прес-служба також повідомила, що зворотні рейси у напрямку Одеса - Стамбул - Одеса виконуватимуться щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці за таким розкладом: Одеса (ODS) - Стамбул (IST): виліт о 21:05 (за місцевим часом), приліт о 22:35 (за місцевим часом); Стамбул (IST) - Одеса (ODS): виліт о 23:35 (за місцевим часом), приліт о 1:10 (за місцевим часом.)

Повідомляється, що на рейсах Одеса - Стамбул пасажири зможуть провозити подвійну норму багажу (2 місця по 23 кг) у рамках тарифу Economy Standard, а також дістануть можливість здійснити стиковку з великими містами Близького Сходу, Азії та Африки.

Зокрема, пасажири зможуть планувати подальшу подорож одним квитком до Анталії, Бангкока, Джидди, Адани, Ізміру, Дакара, Кувейту, Бахрейну, Бейрута, Аммана, Найробі, Ташкента, Аккри.

Плани МАУ на 2021 рік

Раніше у березні авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» анонсувала виконання рейсів з Києва та Одеси до Тель-Авіва (Ізраїль) в період з 28 березня по 30 квітня.

Також з кінця березня МАУ почне літати Києва на відомий мексиканський курорт Канкун на березі Карибського моря.

Крім того, МАУ в березні збільшить кількість рейсів з Києва до Тбілісі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець