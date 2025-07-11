Ці рейси можуть стати в пригоді українцям, як подорожують за кордон.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск шести нових маршрутів з аеропорту столиці Румунії "Бухарест-Отопені", що є найбільш завантаженим міжнародним аеропортом країни.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром із Бухареста можна буде полетіти в такі міста Європи:

Усі нові рейси виконуваться з кінця жовтня 2025 року.

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Загалом, з урахуванням нових рейсів, Wizz Air літає з румунської столиці до понад 70 міст світу, причому не лише в межах Європи.

Інші новини авіакомпаній

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air також анонсував запуск восьми нових рейсів з румунського міста Сучава, що є найближчим до України міжнародним аеропортом.

Тим часом, ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту "Варшава-Модлін" – другому за величиною в польській столиці. Це дозволить йому суттєво збільшити кількість рейсів до Варшави.

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