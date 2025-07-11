Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск шести нових маршрутів з аеропорту столиці Румунії "Бухарест-Отопені", що є найбільш завантаженим міжнародним аеропортом країни.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром із Бухареста можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Порто, Португалія;
- Пескара, Італія;
- Бриндізі, Італія;
- Кельн, Німеччина;
- Ґданськ, Польща;
- Братислава, Словаччина.
Усі нові рейси виконуваться з кінця жовтня 2025 року.
Загалом, з урахуванням нових рейсів, Wizz Air літає з румунської столиці до понад 70 міст світу, причому не лише в межах Європи.
Інші новини авіакомпаній
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air також анонсував запуск восьми нових рейсів з румунського міста Сучава, що є найближчим до України міжнародним аеропортом.
Тим часом, ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту "Варшава-Модлін" – другому за величиною в польській столиці. Це дозволить йому суттєво збільшити кількість рейсів до Варшави.
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