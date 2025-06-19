Одразу три нові рейси із Сучави виконуватимуться до Італії.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск одразу восьми нових рейсів з румунського міста Сучава, що є найближчим до України міжнародним аеропортом.

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром із Сучави можна буде полетіти в такі міста Європи:

Мілан-Бергамо, Італія (з грудня 2025 року);

Венеція, Італія (з грудня 2025 року);

Болонья, Італія (з грудня 2025 року);

Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина (з грудня 2025 року);

Брюссель-Шарлеруа, Бельгія (з грудня 2025 року);

Бірмінгем, Велика Британія (з грудня 2025 року);

Ларнака, Кіпр (з грудня 2025 року);

Відень, Австрія (з вересня 2025 року).

Інші нові рейси із сусідніх з Україною країн

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск семи нових рейсів із румунських міст Брашов і Тімішоара з жовтня 2025 року.

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Також з осені цього року угорський лоукостер почне літати за шістьма новими напрямками з Кишинева (Молдова).

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