Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск одразу восьми нових рейсів з румунського міста Сучава, що є найближчим до України міжнародним аеропортом.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром із Сучави можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Мілан-Бергамо, Італія (з грудня 2025 року);
- Венеція, Італія (з грудня 2025 року);
- Болонья, Італія (з грудня 2025 року);
- Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина (з грудня 2025 року);
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгія (з грудня 2025 року);
- Бірмінгем, Велика Британія (з грудня 2025 року);
- Ларнака, Кіпр (з грудня 2025 року);
- Відень, Австрія (з вересня 2025 року).
Інші нові рейси із сусідніх з Україною країн
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air анонсував запуск семи нових рейсів із румунських міст Брашов і Тімішоара з жовтня 2025 року.
Також з осені цього року угорський лоукостер почне літати за шістьма новими напрямками з Кишинева (Молдова).
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