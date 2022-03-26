Обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом.

Російські війська обстріляли електричку Шепетівка – Київ. В результаті – розбилося скло, постраждав пасажир.

Про це повідомив у Telegram керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Обстріл стався на станції Тарасівка під Києвом.

"За оперативною інформацією, є один постраждалий, травмований розбитим шибкою", - зазначив він.

Як відомо, за місяць війни загинуло 54 співробітники "Укрзалізниці". Ще 64 залізничники отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще троє знаходяться в полоні.

Нагадаємо, на початку березня "Укрзалізниця" зробила рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них. Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.

Тепер "Укрзалізниця" повертає платний проїзд у деяких потягах. Платний проїзд очікується за кордон та на будь-яких напрямках із заходу в центр, на схід та на південь.

Вас також можуть зацікавити новини: