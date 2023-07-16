Пошкодив древність молодий німецький турист.

У столиці Італії Римі затримали 17-річного німецького туриста, який пошкодив древній Колізей.

Як повідомилоагентство ANSA, німецький учень, якого супроводжував вчитель, був спійманий на тому, що вирізав щось на стіні на першому поверсі всесвітньо відомої пам’ятки.

Це вже третій подібний випадок за останні кілька тижнів. Перед цим молода швейцарка була затримана після того, як на відео потрапив момент, коли вона видряпувала свої ініціали на камені Колізею.

Відео дня

А минулого місяця ще один турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру. Пізніше він вибачився за свої дії.

Влада міста зазначила, що за вандалізм туристам загрожує штраф у розмірі 15 тис. євро і тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.

Туристи в Італії

Влада Італії вже давно різними способами бореться з напливом туристів, оскільки вони завдають шкоди визначним пам’яткам. Зокрема, у країні введено низку штрафів за порушення норм поведінки з боку туристів. Серед цих норм заборона на вживання їжі і напоїв на площах історичних міст, туристів також зобов'язують відповідати більш менш пристойному дрес-коду, який виключає носіння шортів і капців.

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