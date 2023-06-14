Навіть у надпопулярних в цьому році Греції, Італії та Хорватії можна знайти менш людні, але не менш мальовничі місця.

На тлі підвищеного ажіотажу до подорожей після завершення пандемії коронавірусу, курорти Середземного моря очікують цього літа рекордні потоки туристів, а, відповідно, і величезні натовпи на найпопулярніших локаціях.

Видання Travel Off Path склало список із шести маловідомих середземноморських островів, які варто відвідати цього року, щоб уникнути натовпів туристів. Виявляється, навіть в надпопулярних в цьому році Греції, Італії та Хорватії можна знайти менш людні, але не менш мальовничі місця.

6 маловідомих середземноморських островів, де можна уникнути натовпів туристів влітку 2023

1. Раб, Хорватія. До цього острова можна дістатися всього за кілька хвилин на поромі з материкової частини Північного узбережжя Хорватії. Так само відомий як Острів любові, Раб славиться своїми гостинними і доброзичливими місцевими жителями. До слова, на острові Раб найбільша кількість піщаних пляжів у всьому Адріатичному регіоні, в тому числі більше 20 розташовані на островах півострова Лопар, деякі з яких є найкращими пляжами у всій Хорватії.

2. Понца, Італія. Розташований трохи більше ніж за три години їзди від Риму, приголомшливий вулканічний острів Понца, на відміну від деяких інших прилеглих островів і пляжів Риму, зустріне туристів не величезними піщаними пляжами, а невеликими сільськими бухтами і скелями, ідеальними для дослідження на човні. Більш тихий і спокійний, ніж сусідні Капрі та Іск'я, Понца – це острів, на який можна відправитися, щоб насолодитися солодким життям біля моря без величезних натовпів, які цього року очікують деякі з інших популярних напрямків Італії.

3. Ангістрі, Греція. Цей унікальний грецький острів є улюбленим острівним раєм для неквапливих прогулянок серед жителів Афін. Розташований у Саронічній затоці, цей невеликий незайманий острів – спокійний і природний, з пишною зеленню та піщаними або кам'янистими пляжами на будь-який вибір. На відміну від інших пополярних грецьких островів, Ангістрі менш космополітичний, і багато хто приїжджає сюди, щоб зарядитися енергією в невибагливій обстановці серед таверн і традиційних сіл.

4. Ла Маддалена, Італія. Цей архіпелаг, захований біля північно-східного узбережжя Сардинії, досі не відкритий для мас з кількох причин. Довгий час острів служив домівкою для ядерної бази ВМС США, тому туризм тут не розвивали. Однак з 2008 року Ла Маддалена було повернуто Італії, і острів почав перетворюватися на відмінну локацію для любителів пляжного відпочинку. Також цей район з дикими пляжами і крижаною блакитною водою насправді є охоронюваним національним парком, тому тут діють суворі правила – наприклад, не можна брати пісок додому.

5. Пантеллерія, Італія. Його називають останнім таємним островом Італії, хоча, схоже, таємниця незабаром буде розкрита. Пантеллерія знаходиться між Тунісом і Сицилією, а тому таїть атмосферу злиття Північної Африки з Італією. Будучи однією з найбільш південних точок Італії, цей вулканічний острів знаходиться на самоті в Середземному морі й тому сюди не злітаються натовпи іноземних відвідувачів. Крім того, оскільки велика частина цього острова являє собою зубчасті та скелясті береги, доступ до нього по повітрю або на човні – завдання не з легких.

6. Лопуд, Хорватія. Тим, хто цього літа опиниться в переповненому хорватському Дубровнику, може бути цікаво поїхати на острів Лопуд, щоб комфортно провести час на пляжі (поїздка на поромі займає близько години). Лопуд вважається найкрасивішим з Елафітських островів, і той факт, що на ньому немає автомобілів, робить його більш спокійним, ніж багато інших варіантів у цьому списку.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти склали список найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року.

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