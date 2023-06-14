На тлі підвищеного ажіотажу до подорожей після завершення пандемії коронавірусу, курорти Середземного моря очікують цього літа рекордні потоки туристів, а, відповідно, і величезні натовпи на найпопулярніших локаціях.
Видання Travel Off Path склало список із шести маловідомих середземноморських островів, які варто відвідати цього року, щоб уникнути натовпів туристів. Виявляється, навіть в надпопулярних в цьому році Греції, Італії та Хорватії можна знайти менш людні, але не менш мальовничі місця.
6 маловідомих середземноморських островів, де можна уникнути натовпів туристів влітку 2023
1. Раб, Хорватія. До цього острова можна дістатися всього за кілька хвилин на поромі з материкової частини Північного узбережжя Хорватії. Так само відомий як Острів любові, Раб славиться своїми гостинними і доброзичливими місцевими жителями. До слова, на острові Раб найбільша кількість піщаних пляжів у всьому Адріатичному регіоні, в тому числі більше 20 розташовані на островах півострова Лопар, деякі з яких є найкращими пляжами у всій Хорватії.
2. Понца, Італія. Розташований трохи більше ніж за три години їзди від Риму, приголомшливий вулканічний острів Понца, на відміну від деяких інших прилеглих островів і пляжів Риму, зустріне туристів не величезними піщаними пляжами, а невеликими сільськими бухтами і скелями, ідеальними для дослідження на човні. Більш тихий і спокійний, ніж сусідні Капрі та Іск'я, Понца – це острів, на який можна відправитися, щоб насолодитися солодким життям біля моря без величезних натовпів, які цього року очікують деякі з інших популярних напрямків Італії.
3. Ангістрі, Греція. Цей унікальний грецький острів є улюбленим острівним раєм для неквапливих прогулянок серед жителів Афін. Розташований у Саронічній затоці, цей невеликий незайманий острів – спокійний і природний, з пишною зеленню та піщаними або кам'янистими пляжами на будь-який вибір. На відміну від інших пополярних грецьких островів, Ангістрі менш космополітичний, і багато хто приїжджає сюди, щоб зарядитися енергією в невибагливій обстановці серед таверн і традиційних сіл.
4. Ла Маддалена, Італія. Цей архіпелаг, захований біля північно-східного узбережжя Сардинії, досі не відкритий для мас з кількох причин. Довгий час острів служив домівкою для ядерної бази ВМС США, тому туризм тут не розвивали. Однак з 2008 року Ла Маддалена було повернуто Італії, і острів почав перетворюватися на відмінну локацію для любителів пляжного відпочинку. Також цей район з дикими пляжами і крижаною блакитною водою насправді є охоронюваним національним парком, тому тут діють суворі правила – наприклад, не можна брати пісок додому.
5. Пантеллерія, Італія. Його називають останнім таємним островом Італії, хоча, схоже, таємниця незабаром буде розкрита. Пантеллерія знаходиться між Тунісом і Сицилією, а тому таїть атмосферу злиття Північної Африки з Італією. Будучи однією з найбільш південних точок Італії, цей вулканічний острів знаходиться на самоті в Середземному морі й тому сюди не злітаються натовпи іноземних відвідувачів. Крім того, оскільки велика частина цього острова являє собою зубчасті та скелясті береги, доступ до нього по повітрю або на човні – завдання не з легких.
6. Лопуд, Хорватія. Тим, хто цього літа опиниться в переповненому хорватському Дубровнику, може бути цікаво поїхати на острів Лопуд, щоб комфортно провести час на пляжі (поїздка на поромі займає близько години). Лопуд вважається найкрасивішим з Елафітських островів, і той факт, що на ньому немає автомобілів, робить його більш спокійним, ніж багато інших варіантів у цьому списку.
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти склали список найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року.
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