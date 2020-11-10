За півроку було впроваджено сім україномовних аудіогідів у музеях в Австрії, Туреччині, Азербайджані та Латвії, ще три аудіогіди для музеїв у Чорногорії та Литві вже на фінальній стадії.

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що планується впровадити україномовні аудіогіди в музеях Франції, Італії, Ізраїлю, Німеччини та Великої Британії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час відкриття Міжнародного онлайн-форуму культурної дипломатії.

Зеленська розповіла, що за півроку було впроваджено сім україномовних аудіогідів в іноземних музеях. Зокрема, в Австрії це галерея Альбертіна та Музей історії мистецтв у Відні, в Туреччині – палац Долмабахче в Стамбулі, музей просто неба Ефес в Ізмірі і Національний парк Гьореме у Каппадокії, в Азербайджані – музей килимів у Баку і в Латвії – Національний художній музей у Ризі.

"Ще три аудіогіди для музеїв у Чорногорії та Литві вже на фінальній стадії, залишилися тільки технічні моменти – переклади та звукозапис. Також досягнуто домовленості щодо впровадження українських аудіогідів з п'ятьма музеями Франції, Італії, Ізраїлю та Німеччини", - заявила Зеленська.

Вона розповіла, що вже давно здійснюється співпраця з ізраїльським Меморіальним комплексом історії Голокосту "Яд Вашем" і вдалося вийти на фінальну стадію щодо започаткування українського аудіогіду, оскільки переклад виконано і залишилось здійснити технічні процеси.

"Незабаром ще українською заговорять римський Колізей, є домовленість з музеєм Ватикану і вже підписано меморандум з Версалем. Я вважаю, що це чудові новини. Я думаю, що ви чули, що ми підписали меморандум і буде український аудіогід у Лондонському Тауері. Також під час поїздки до Лондона ми домовилися ще про декілька лондонських музеїв, але про це ще зарано розповідати", - сказала дружина президента.

Вона додала, що є великі плани, аби охопити в рамках цієї діяльності якомога більше культурно-освітніх закладів.

Українська мова в музеях світу

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Автор: Віталій Саєнко