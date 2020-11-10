Утім Санта-Клаус закликає людство не нервуватися та запевняє малечу, що подарунки разом з командою доставлятиме попри пандемію.

Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон - утім, цьогоріч був змушений зробити це онлайн.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Про початок святкового періоду казковий дідусь оголосив у своїй резиденції у фінському Рованіємі. Рідне місто Санти під час пандемії потерпає від браку гостей - потік туристів зменшився аж на 90%, здебільшого через карантинні обмеження на подорожі.

Фінські турфірми прогнозують, що приїжджати як зазвичай люди зможуть аж восени наступного року.

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Утім Санта-Клаус закликає людство не нервуватися та запевняє малечу, що подарунки разом з командою доставлятиме попри пандемію. І пропонує бути у святковий сезон разом з близькими бодай онлайн і налаштовуватися на позитив.

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Автор: Денис Прядко