Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон - утім, цьогоріч був змушений зробити це онлайн.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Про початок святкового періоду казковий дідусь оголосив у своїй резиденції у фінському Рованіємі. Рідне місто Санти під час пандемії потерпає від браку гостей - потік туристів зменшився аж на 90%, здебільшого через карантинні обмеження на подорожі.
Фінські турфірми прогнозують, що приїжджати як зазвичай люди зможуть аж восени наступного року.
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Утім Санта-Клаус закликає людство не нервуватися та запевняє малечу, що подарунки разом з командою доставлятиме попри пандемію. І пропонує бути у святковий сезон разом з близькими бодай онлайн і налаштовуватися на позитив.
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