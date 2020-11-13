Цього року відвідини ялинки буде обмежене через коронавірус.

У Нью-Йорку готуються до встановлення найвідомішої ялинки Сполучених Штатів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, дерево з ідеальними параметрами знайшли у цьому ж штаті. Заввишки воно у 23 метри.

Традиційно ялинку прикрасять і врочисто запалять на початку грудня. Однак відвідини ялинки обмежать через пандемію коронавірусу.

Запалення вогнів на цьому дереві неподалік Рокфеллер-центру щороку привертає увагу тисячі людей.

Світ готується до Нового року:

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Автор: УНІАН