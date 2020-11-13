У Нью-Йорку готуються до встановлення найвідомішої ялинки Сполучених Штатів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожСанта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон онлайн (відео)
Як зазначається, дерево з ідеальними параметрами знайшли у цьому ж штаті. Заввишки воно у 23 метри.
Традиційно ялинку прикрасять і врочисто запалять на початку грудня. Однак відвідини ялинки обмежать через пандемію коронавірусу.
Запалення вогнів на цьому дереві неподалік Рокфеллер-центру щороку привертає увагу тисячі людей.
Світ готується до Нового року:
- У Варшаві через COVID-19 скасували святкування Нового року
- Штучна ялинка та обмеження на вхід: стало відомо, як Київ святкуватиме "карантинний" Новий рік (відео)
- Новий рік-2021 у Києві: що відомо про плани святкування в столиці
- 2021 рік Білого металевого Бика: як привернути прихильність тварини
- Свято наближається: у центрі Відня встановили найвищу за всю історію міста новорічну ялинку (відео)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.