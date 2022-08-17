Сервіс планує унеможливити проведення в орендованому житлі несанкціонованих вечірок, організованих без відома чи згоди власників приміщень.

Один з найбільших у світі сервісів для короткострокового бронювання житла Airbnb запроваджує нові інструменти, спрямовані на виявлення орендарів, які знімають квартири чи будинки для проведення несанкціонованих вечірок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті сервісу.

Зокрема, відтепер при оцінці потенційних орендарів система враховуватиме такі фактори, як історія позитивних відгуків (або відсутність позитивних відгуків), тривалість часу, протягом якого гість перебував на Airbnb, тривалість поїздки, відстань до орендовного житла, день тижня та багато іншого.

Таким чином сервіс планує унеможливити проведення в орендованому житлі несанкціонованих вечірок, організованих без відома чи згоди власників приміщень.

При цьому технологія налаштована в першу чергу на оренду всього приміщення, тоді як орендувати гостьову кімнату або готельний номер через Airbnb буде так само легко, як і раніше.

Зазначається, що подібна система ще з жовтня 2021 року тестується в окремих районах Австралії, де вона виявилася дуже ефективною. Тож тепер програму розширюють на всю Австралію, а також США і Канаду.

Загалом бронювання житла через Airbnb є давньою проблемою для сервісу, адже часто компанії людей винймали житло під вечірку, не отримавши згоди від його власника. Останні у свою чергу отримувли скарги від сусідів та пошкоджене майно.

З цією практикою вже намагалися боротися різними методами. Наприклад, в Північній Америці з 2020 року діє система "до 25 років", що висуває більш суворі вимоги для гостей віком до 25 років без позитивних відгуків.

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Airbnb заборонив росіянам та білорусам бронювати житло по всьому світу.