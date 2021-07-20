Катарський авіаперевізник Qatar Airways, який літає і в Україну, визнаний найкращою авіакомпанією 2021-го року.
Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.
"Прагнення підтримувати повітряні маршрути в світі відкритими під час пандемії COVID-19, інноваційність, оновлення продуктів і всесвітньо визнаний рівень обслуговування на борту дозволили Qatar Airways завоювати престижну нагороду AirlineRatings.com 2021 у номінації Airline Excellence Awards", - зазначили автори рейтингу.
Загалом топ-20 найкращих авіаперевізників виглядає так:
- Qatar Airways;
- Air New Zealand;
- Singapore Airlines;
- Qantas;
- Emirates;
- Cathay Pacific;
- Virgin Atlantic;
- United Airlines;
- EVA Air;
- British Airways;
- Lufthansa;
- ANA;
- Finnair;
- Japan Air Lines;
- KLM;
- Hawaiian Airlines;
- Alaska Airlines;
- Virgin Australia;
- Delta Air Lines;
- Etihad Airways.
Читайте такожОдну з найстаріших авіакомпаній світу визнано банкрутомЯк зазначається, під час складання рейтингу враховувалися показники безпеки авіакомпаній, їхня прихильність інноваціям задля комфорту пасажирів, залученість персоналу. Крім того, враховувалися і відгуки самих пасажирів.
Нагадаємо, що раніше Qantas, Air New Zealand і Qatar Airways увійшли до трійки найбезпечніших авіакомпаній 2020 року.
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