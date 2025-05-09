До нього можна дістатися менш ніж за годину на машині з найближчих великих міст, що робить це крихітне містечко доступним для туристів.

Розташоване на пагорбах регіону Алькаррія в провінції Кастилія-Ла-Манча, Пастрана - історичне іспанське місто, відоме багатою спадщиною і яскравою архітектурою.

Завдяки добре збереженій мистецькій та культурній спадщині Пастрана офіційно визнана об'єктом національної спадщини, пише Mirror. Місто розташоване приблизно за 45 км від Гвадалахари і приблизно за 65 км від Мадрида.

Заснована в XIII столітті, Пастрана була заснована як село для заселення великого іспанського військового і релігійного ордену, заснованого в 1158 році королем Санчо III Кастильським. Орден побудував невелику романську церкву, заклавши основу для її духовного та архітектурного розвитку.

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1369 року Пастрана отримала привілей villazgo, або поселення, яке в XV столітті процвітало як торговельний центр, користуючись своїм стратегічним положенням.

У середині XVI століття значний Палац дожів, шедевр архітектури епохи Відродження, став центральною частиною міста. Свята Тереза Авільська і Святий Іоанн Хреста заснували кілька монастирів кармелітів у Пастрані, закріпивши її статус духовного місця.

Місто славиться своїми архітектурними перлинами, включно з Палацом дожів у стилі Відродження, колегіальною церквою з готичними та бароковими елементами і колекцією величних садиб, що вишикувалися вздовж її брукованих вулиць.

Фуенте-де-лос-Куатро-Каньос, вражаючий фонтан XVI століття, є популярним місцем збору відвідувачів. У місті також розташований Музей парафіяльних гобеленів, у якому зберігається чудова колекція фламандських гобеленів XV століття, врятованих і повернутих після громадянської війни в Іспанії.

Хоча кількість туристів тут значно нижча, ніж у багатьох інших іспанських містах, відвідувачів привабить спокійна атмосфера Пастрани, історичні пам'ятки та неминуща чарівність.

Сьогодні Пастрана являє собою живий музей, її вулиці наповнені історіями містиків, дворян і письменників.

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