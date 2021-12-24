Українець Олександр вдихнув нове життя в стару автівку.

Будинок на колесах на основі простого "Запорожця" змайстрував українець. Авто цілком придатне для комфортної мандрівки.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

Читайте такожУ Дубаї скасували збори з будинків на колесахМайстрові вдалось облаштувати машину так, що в ній є абсолютно все для комфортної мандрівки. Просто у машині умістилися "духовка" і газова плитка на одну конфорку, стіл з місцями для зберігання речей, раковина і душ (є навіть тепла вода).

Дах "Запорожця" легко перетворюється на ліжко із наметом, а бампер - на кухонний стіл.

Всього, що вже містить авто, авторові недостатньо - свій вибір він хоче доробити, а потім - здійснити навколосвітню подорож.

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