Чимало пасажирів вже продали власне житло, плануючи трирічну подорож. Тепер їм нікуди подітися.

Перший в історії трирічний морський круїз скасували усього за тиждень до відправлення. Як пише CNN, після кількох тижнів мовчання компанія-організатор визнала, що у неї немає корабля, і пообіцяла повернути гроші тим, хто вже зареєструвався на рейс.

Планувалося, що круїзний лайнер вирушить зі Стамбула 1 листопада, але незадовго до цієї дати відправлення було перенесено на 11 листопада, а пунктом відправлення став Амстердам у Нідерландах. Потім відбулося друге перенесення старту – вже на 30 листопада знову з Амстердама. Але 17 листопада – менш ніж за два тижні до старту – пасажирам повідомили, що круїз скасовано.

Ця новина неабияк засмутила пасажирів. Відомо, що до початку подорожі було заброньовано щонайменше 111 кают. Дехто з цих людей досі перебувають у Стамбулі, куди вони прибули ще задовго до очікуваного старту круїзу. Багатьом тепер просто нікуди повертатися, адже забронювавши місце на лайнері, що мав три роки плавати по семи континентам, вони продали або здали в довгострокову оренду власне житло і позбулися решти свого майна.

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Тепер компанія обіцяє повернути їм сплачені гроші у кілька етапів протягом найближчих місяців. Також компанія готова оплатити переліт зі Стамбула додому тим, хто не має вільних грошей для цього. Але декому справді зовсім нікуди повертатися.

Чому скасували круїз

Компанія-організатор Life at Sea Cruises планувала придбати для цього круїзу лайнер AIDAaura, який цього літа було знято з експлуатації іншим оператором. Його мали перейменувати та трохи привести до ладу перед тим, як відправляти у трирічний рейс.

Спочатку компанія планувала укласти угоду з купівлі до кінця вересня. Але після шести тижнів невизначеності, протягом яких Life at Sea неодноразово казав гостям, що продаж триває довше, ніж планувалося, 16 листопада інша компанія, Celestyal Cruises, оголосила про купівлю AIDAaura.

Висловивши "щирі вибачення за незручності", компанія-організатор повідомила, що трирічний круїз не відбудеться, адже вони "не могли дозволити собі корабель". Як з’ясувалося, сама компанія не мала коштів на те, аби самотужки придбати круїзний лайнер.

Вона внесла початковий платіж, а решту мали сплатити інвестори, з якими були попередні домовленості. Але вони відмовилися це робити нібито через події на Близькому сході. Хоча ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня – через тиждень після дати, коли угоду про купівлю вже мали б укласти.

На запити журналістів про усі це неточності і прогалини в поясненнях компанія не відповіла. Однак у своїх повідомленнях компанія стверджує, що планує реалізувати свій задум пізніше з іншим лайнером.

Яким мав бути перший трирічний круїз

Як писав УНІАН, круїзна компанія Life at Sea Cruises планувала тур, який охопить 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 із 14 "чудес світу", щоб це не означало. Приблизно третину ночей пасажири мали провести в готелях на суші під час зупинок на 2-3 дні.

Організатори круїзу запевняли, що тур стане ідеальним для цифрових кочовиків, які зможуть подорожувати світом та одночасно працювати, заплативши за "оренду" близько 80 доларів на день, "що дешевше, ніж оренда на суші".

У вартість туру входив доступ до всіх закладів харчування та алкоголь під час вечері, ультрасучасний оздоровчий центр, сонячна тераса та басейн, високошвидкісний інтернет, розваги, "семінари збагачення" та прибирання. На кораблі також мав би бути цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря.

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