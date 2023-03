Круїз охопить 375 портів у 135 країнах на семи континентах.

Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запропонувала туристам, в першу чергу цифровим кочовикам, перший в світі круїз тривалістю 3 роки.

Як пише The Independent, тур охопить 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 із 14 чудес світу. Приблизно третину ночей вони проведуть в готелях на суші під час зупинок на 2-3 дні.

Вартість такого задоволення стартуватиме від 29 999 доларів США на рік, тобто трирічний тур обійдеться майже в 90 тисяч доларів.

Відео дня

Виконуватиме круїз судно MV Gemini, яке має 400 кают і може вмістити 1074 пасажирів. В рейс воно вийде зі Стамбула 1 листопада 2023 року з додатковими посадками в Барселоні та Маямі.

Організатори круїзу запевняють, що тур стане ідеальним для цифрових кочовиків, які отримають "унікальну можливість" подорожувати світом та одночасно працювати, заплативши за "оренду" лише трохи більше 80 доларів на день, "що дешевше, ніж оренда на суші".

Зазначається, що в вартість туру включений доступ до всіх закладів харчування та алкоголь під час вечері, ультрасучасний оздоровчий центр, сонячна тераса та басейн, високошвидкісний інтернет, розваги, "семінари збагачення" та прибирання. На кораблі також буде цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря. Також для учасників туру буде доступний бортовий бізнес-центр, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.

Крім того, якщо раптом туристи засумують за домом, їхнім друзям та родичам буде дозволено відвідувати їх безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська круїзна компанія Royal Caribbean показала перший погляд на круїзний лайнер "Ікона морів" (Icon of the Seas), що має стати найбільшим у світі. Цей титул він відбере у іншого судна компанії "Диво морів" (Wonder of the Seas).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.