Львівські диґери роками досліджують заховану під землею річку Полтва та мріють перетворити хоча б частину її русла в туристичну принаду міста.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, туристичний потенціал там величезний - таємні ходи, підземні мешканці, незвідані багатства і навіть вогнепальна зброя.
Ентузіасти не зупиняються і взимку. Тим паче, що навіть коли на вулиці -20, під землею цілий рік та й сама температура +18.
Про довжелезні тунелі під Львовом ходять легенди - дехто навіть вірить, що тут заховані незвідані багатства. Що ж ховає підземна річка Полтва у Львові, дивіться у сюжеті.
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