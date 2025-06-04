Серед іншого, туристам заборонили купувати будь-які товари у вуличних торговців – за це можна нарватися на штраф у 750 євро.

На популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за купівлю будь-чого, включно з їжею, напоями, сувенірами та пляжними аксесуарами, у вуличних торговців.

Як пише Daily Mirror, це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.

Зокрема, йдеться про такі питання, як вандалізм, включно з графіті, плакатами та листівками, азартні ігри та ставки в громадських місцях, жебрацтво, домагання, неузгоджені виступи артистів, екскурсії без ліцензій, викидання сміття, вживання алкоголю в громадських місцях, групові збори, вулична торгівля, автобудинки, нудизм, вихід на балкон, а також їзда на скутері.

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Видання зазначає, що нові закони вводяться частково після протестів на острові проти надмірного туризму, а також скарг людей на поведінку відвідувачів.

Експерти з подорожей, своєю чергою, радять туристам уважно ознайомлюватися з правилами поведінки як у Пальмі, так і в інших популярних курортних напрямках.

"Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були запроваджені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки. Купівля у неавторизованих вуличних торговців може здатися нешкідливим способом отримати вигоду, але вона може підірвати місцевий законний бізнес. Нелегальні вуличні торговці також можуть пропонувати контрафактні товари, що, знову ж таки, може здатися не такою вже й великою проблемою для багатьох, але порушує правила інтелектуальної власності та забирає гроші у законного бізнесу. Послання ясне – купуйте у надійних продавців, інакше туристи можуть зіткнутися з серйозними наслідками", – пояснив генеральний директор і засновник інтернет-магазину Watches2U Денні Тоффел.

При цьому графіті, що класифікується як дуже серйозне правопорушення, каратимуть штрафом до 3000 євро, а нудизм, як повний, так і частковий, каратимуть штрафом до 750 євро. Це не поширюється на "відведені місця" або, наприклад, на жінок, які ходять топлес пляжами. Тим часом балконінг (переміщення з одного балкона на інший) каратиметься штрафом до 1500 євро.

Тим часом, користувачі електричних скутерів тепер повинні будуть довести, що у них є страховка цивільної відповідальності (з мінімальним покриттям у розмірі 120 тисяч євро). Також їм доведеться носити шоломи.

Водночас використання колонок без дозволу муніципалітету, паркур, лазерні указки, справляння малої і великої потреби в громадських місцях взагалі спричинять арешти.

Інші штрафи для туристів на Майорці

Останніми роками іспанська Майорка намагається втихомирити буйних туристів, щоб, з одного боку, привабити більше сімейних відпочивальників із грошима, а, з іншого боку, відреагувати на скарги місцевих жителів, втомлених від шуму.

З кожним роком на острові вводять дедалі нові й нові штрафи для туристів, а торік навіть лунали заклики депортовувати особливо небезпечних відпочивальників.

Тим часом, багато місцевих ресторанів уже запровадили дрескод для туристів, заборонивши їм приходити в пляжному одязі.

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