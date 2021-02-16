Поїзд курсуватиме через день з 25 лютого по 9 березня.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) на період з 25 лютого по 9 березня запускає додатковий поїзд №249/250 Київ - Чернівці, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЧернівці: колиска української толерантності в очікуванні туристів

«Зима не відступає, а кількість бажаючих потрапити на гірськолижні курорти в західних регіонах України збільшується. Тому «Укрзалізниця» на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме через день з 25 лютого по 9 березня.

«Відправлення з Києва з 26 лютого о 15:09 та прибуття до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку відправлення з Чернівців з 25 лютого о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30», - повідомила прес-служба.

Зазначимо, на території Чернівецької області розташований гірськолижний курорт Мигово.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2020 року «Укрзалізниця» запустила новий швидкісний поїзд «Інтерсіті» (№745/746) сполученням Київ-Славське.

Інші ідеї для зимового відпочинку в Україні

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець