Згідно з повідомленням, на шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 15 грудня запускає новий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" (№745/746) сполученням Київ-Славське.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Інтерсіті+" №745/746 Київ - Славське. Він почне курсувати з 15 грудня і буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижного курорту Карпат", - сказано в повідомленні.

Зокрема, поїзд № 745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 5:59 і прибуватиме до Славського о 13:16. У зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 відправлятиметься о 16:20 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57.

Згідно з повідомленням, на шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець