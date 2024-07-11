В Ізмаїльському районі облаштована безпечна пляжна ділянка для купання.

В умовах війни на Одещині для відвідування туристів відкрили унікальний населений пункт Вилкове, який називають "Українською Венецією", також стало відомо про перший пляж що відкрили на півдні регіону. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Перша зона для пляжного оздоровлення відтепер відкрита і на півдні Одеської області!", - наголосив він.

Зокрема, в Ізмаїльському районі, в селищі Приморське (Вилківської міської ради) облаштована безпечна пляжна ділянка для купання.

Відео дня

Кіпер також зазначив, що з цього літа для туристів відкрите Вилкове – населений пункт на півдні Одещини, більш відомий як "українська Венеція".

"Наша дивовижна Бессарабія чекає на гостей", - додав посадовець.

Вилкове – місто, розташоване в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Ізмаїльському районі Одеської області. Місто засноване у 1746 році як селище Липованське. Це останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням у Чорне море.

Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичайним засобом пересування.

Поблизу розташований Дунайський біосферний заповідник.

У Вилкове знімалося кілька фільмів, серед них - 3-годинний художній фільм "12 стільців" ("Zwölf Stühle") німецького режисера Ульріки Оттінгер за однойменним романом Ільфа та Петрова.

Село Приморське розташоване на південному заході України. Відстань до районного центру (Ізмаїл) становить 108 км. Відстань до обласного центру — Одеси — приблизно 208 км.

Пляжний сезон на Одещині

11 липня, стало відомо, що в Одесі отримали офіційний дозвіл на відкриття ще п’ять відомих пляжів, які розташовані в районах Аркадії та Великого Фонтану. Йдеться про пляжі у районі Аркадії - "Ітака" та "Ібіца". Також офіційний дозвіл на відкриття отримали пляжі, які розташовані на Великому Фонтані, - "Зебра", "Паблік", "Гранд Петін".

Загалом у регіоні хочуть відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі. Також йшлося за одну лагуну в Ізмаїльському районі.

: