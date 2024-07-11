Дозволи отримали "Ітака", "Ібіца", "Зебра", "Паблік" та "Гранд Петін".

Сьогодні, 11 липня, в Одесі отримали офіційний дозвіл на відкриття ще п’ять відомих пляжів, які розташовані в районах Аркадії та Великого Фонтану.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, зони для оздоровлення та купання поступово доповнюються. Він зазначив, що йдеться про відомі пляжі у районі Аркадії - "Ітака" та "Ібіца". Також офіційний дозвіл на відкриття отримали пляжі, які розташовані на Великому Фонтані, - "Зебра", "Паблік", "Гранд Петін".

Це, зокрема, так звані "приватні" (орендовані) ділянки, на яких розташовані ресторани, кафе, нічні клуби тощо. За словами Кіпера, список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

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Раніше, з 1 липня, ОВА підписала наказ спільний з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" - про доступ людей до пляжних ділянок. Тоді відкрили чотири зони - Інклюзивний пляж та True Man Sun of a Beach й Red Line в Аркадії.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено", - сказав Кіпер.

Пляжний сезон в Одесі

Нагадаємо, можливість проведення оздоровчого сезону обговорювали ще навесні, однак тоді експерт попереджав, що Чорне море ще повністю не очистилося після підриву Каховської гідероелектростанції.

8 червня в Одесі почали офіційно відкривати пляжі - першим став "Калетон". Кіпер зазначив, що загалом хочуть відкрити близько 20 пляжів в Одесі та Одеському районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.

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