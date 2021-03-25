Пасажири повинні пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус або встановити додаток "Дій вдома" та самоізолюватися на 14 днів.

У харківському аеропорту через нещодавні зміни правил в'їзду в Україну стовпилися десятки туристів, які прилетіли з Єгипту.

Відео з аеропорту опублікували у Facebook-пабліку «Харків NOW».

Читайте такожПЛР-тести на кордоні: Україна робитиме винятки для деяких іноземцівЗазначається, що пасажири, які повернулися, вимушено встановлюють додаток «Дій вдома», щоб покинути термінал.

«Відтепер громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, повинні піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, звідки вони в'їжджають. Від самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 48 годин», – йдеться в підписі до відео.

Нові правила в'їзду в Україну: що відомо

Кабінет Міністрів ввів жорсткіші правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковою буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус.

У разі його відсутності або позитивного результату — громадяни України зобов'язані пройти самоізоляцію/карантин.

За підроблену довідку про коронавірус, пред'явлену при перетині кордону, можуть відкрити кримінальну справу.

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Автор: Катерина Шварц