Чоловік провів у воді близько 20 годин.

65-річному туристу з Литви ампутували ногу внаслідок невдалого спуску річкою Франклін, що на південному заході австралійської Тасманії.

Наприкінці листопада у поліції штату повідомили про порятунок іноземця, який застрягнув між камінням у річці та провів у воді близько 20 годин. Його намагалися звільнити за допомогою спеціального обладнання, однак зрештою ухвалили рішення про ампутацію ноги.

Групу литовських туристів-екстремалів, яка займаються рафтингом, разом зі спорядженням евакуювали по повітрю. В поліції зазначали, що Австралія була останньою країною туристів у пригодницькому турі.

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Днями у Департаменті охорони здоров'я Тасманії повідомили про виписку литовського каякера з Королівського госпіталю Хобарта. Невдовзі він має повернутися додому.

"Цей чоловік пережив випробування, що змінило його життя, в країні, далекій від його дому та сім'ї, і він впевнено одужує".

Порятунок туристів

Раніше повідомлялося про групу з 29 іноземців, які опинилися у сніговій пастці в барі, що знаходиться на висоті 528 метрів.

Також нагадаємо, як поблизу гори Піп Іван врятували польського туриста, який вибився з сил через негоду. Цікаво, що чоловік подав SOS сигнал через американську систему GPS. Саме іноземна сторона повідомила про нього українцям.

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