Через ускладнені погодні умови спустити польського туриста відразу не змогли.

Поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали сигнал про те, що за певними координатами поблизу гори Піп травмувався турист", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що польський турист вирішив сам піти в гори, але через сильний вітер і сніг вибився з сил. На телефоні у нього була встановлена система GPS, яку обслуговувала американська компанія. Турист скинув SOS-SMS, з компанії подзвонили карпатським рятувальникам і сказали, де шукати.

Для надання допомоги потерпілому були направлені чергові рятувальники пошуково-рятувального поста Явірник у складі трьох осіб.

Вже о 16:12 постраждалого знайшли, на той момент його сильно замело снігом. Недбайливим туристом виявився громадянин Польщі.

Його супроводили на гору Піп Іван до місця дислокації рятувальників. Однак через ускладнені погодні умови спуск травмованого з вершини гори запланований на 18 січня.

"Погодні умови на горі Піп Іван: температура повітря -13 градусів морозу, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м", - додали в ДСНС.

Трагедія на Говерлі - що відомо

Раніше трагічний випадок стався в Івано-Франківській області. При сходженні на гору Говерлу одна людина загинула - жінка 1965 року народження. При цьому чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" і передали медикам. О 14: 30 іншу травмовану туристку - жінку 1989 року народження, рятувальники знайшли та супроводили до лікарів.

У ДСНС повідомили, що постраждалі туристи з міста Південне Одеської області.

Пізніше стало відомо, що на Говерлу піднімалися дівчина, її наречений і його мати. До вершини гори не дійшли метрів 800 через лід і вітер. Тому почали спускатися назад, але послизнулися. Їх віднесло з гори.

Правоохоронці відкрили справу і кваліфікували трагедію як нещасний випадок.

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