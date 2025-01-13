Туристи розповіли, що не сприйняли попередження про снігопад серйозно і подумали, що випаде максимум 5 см снігу.

Через сильний снігопад 29 осіб опинилися заблокованими в пабі, розташованому на висоті 528 м у долині Суейлдейл в Англії.

Туристи розповіли, що не сприйняли попередження про снігопад серйозно, пише BILD. "Ми думали, що це всього 5 см снігу, з яким ми впораємося. Ми звикли до снігу в Південній Баварії", - розповіла сімейна пара з Німеччини.

Однак ситуація швидко погіршилася - дороги стали непроїзними. "Деякі намагалися виїхати на машинах із повним приводом, але більшість застрягли. Одна група просто кинула свій будинок на колесах і поїхала на попутці", - розповіла німецька туристка.

Тим, хто не зміг вирватися і виїхати, довелося майже на тиждень залишитися в пабі. Будучи ізольованими, туристи влаштовували змагання в снігових боях, караоке і дискотеки, а також дивилися фільми.

"Це було схоже на полярну експедицію. Кухар пабу також виявився заблокованим, тому їжі вистачало", - додала вона.

Врятували туристів тільки вранці 9 січня, коли до пабу пробився снігоприбиральний трактор.

Інші новини про негоду

Минулими вихідними в Німеччині всюди стояли морози, а також у багатьох місцях випав сніг. Метеорологи тоді попереджали про ожеледицю та крижаний дощ.

Погіршення погодних умов спричинило скасування авіарейсів у багатьох аеропортах, особливо сильно постраждав аеропорт Франкфурта, який є одним із найбільших транспортних хабів країни.

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